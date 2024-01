Wie entsteht Nebel?

Nebel entsteht z.B. in klaren Nächten, wenn sich die Luft stark abkühlt. Dies beobachtet man insbesondere im Herbst und im Frühling. Da Luft bei niedrigen Temperaturen weniger Wasserdampf aufnehmen kann als bei hohen, erreicht sie bei Abkühlung die Temperatur, an der der Dampf als flüssiges Wasser in Form von Tau oder in der Luft schwebenden Tröpfchen kondensiert. Kühlt sich die Luft weiter ab, bilden sich immer mehr Wassertröpfchen, so dass der Nebel immer dichter wird. Im Spätherbst kommt es vor, dass sich die Luft tagsüber nur noch so wenig aufwärmt, dass der Nebel nicht mehr verschwindet.