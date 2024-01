Als Nassschnee wird der bei Temperaturen um oder leicht über null Grad fallende Schnee mit einem hohen Anteil an flüssigem Wasser bezeichnet. Hierdurch wird er besonders schwer und pappt stark. Bei Anlagerungen an Bäumen und Sträuchern und auch an Energiefreileitungen kann er daher zu einer ernsten Gefahr werden, vor allem wenn er in größeren Mengen fällt. Aufkommender Wind löst dann rasch Bruch aus, auch wenn der Schneefall bereits länger vorbei ist.