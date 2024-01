per Mail teilen

Hierbei handelt es sich um eine Wetterlage, bei der nach längerem Frost die Temperatur den Gefrierpunkt überschreitet. Dadurch kommt es zu Niederschlägen, die zumeist in Form von Regen fallen. Der Regen beschleunigt den Schmelzvorgang einer vorhandenen Schneedecke, sodass es unter Umständen zu starken Hochwässern an den Strömen kommt. Denn zusätzlich zum Regenwasser fließt das Schmelzwasser in die Flüsse.