Die größten Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter werden im Landesinnern von Sibirien registriert. So weist der Ort Werkojansk eine maximale Temperaturschwankung von 104 Grad C auf. Die höchste dort gemessene Temperatur ist 36 Grad C. Die niedrigste dort je aufgetretene Temperatur ist -68 Grad C. Diese Temperatur stellt gleichzeitig den Negativrekord für Sibirien dar.