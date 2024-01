Wie ist der Frühlingsbeginn definiert?

per Mail teilen

Der astronomische Frühlingsbeginn ist am 21. März. An diesem Tag überschreitet die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Bei den Sternzeichen tritt die Sonne dann in das Tierkreiszeichen Widder ein. Zum Frühlingsbeginn geht die Sonne überall auf der Erde genau im Osten auf und im Westen unter. Außerdem ist zu diesem Datum Tag und Nacht genau 12 Stunden lang. Da die Sonnenstrahlen aber beim Auf- bzw. Untergang durch die Erdatmosphäre gebrochen werden, steht sie schon rund 3 Minuten länger über dem Horizont.