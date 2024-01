Was sind Schönwetterwolken?

per Mail teilen

Bei sonnigem Wetter entstehen tagsüber flache weiße Quellwolken. Sie erreichen in den Mittagsstunden ihre größte vertikale Erstreckung. Sie bilden sich einer einheitlichen Höhe und ihre vertikale Mächtigkeit ist nicht sehr groß. In der Meteorologie bezeichnet man diese Wolkenart als "Cumulus humilis". Zum Abend lösen sich diese Wolken auf. Man bezeichnet sie als Schönwetterwolken, weil sie bei sonnigem Wetter auftreten und ihre vertikale Erstreckung nicht ausreicht, dass in ihnen sich nicht ausreichende Wassertröpfchen für Niederschlag bilden.