In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten zu Beginn der Monate März, Juni, September und Dezember. Im Gegensatz dazu beginnen sie in der Astronomie an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche bzw. des höchsten und niedrigsten Punktes der Sonnenbahn. Dies sind die Tage zwischen dem 20. und 23. der zuvor genannten Monate. Der Sommer hat als nach meteorologischer Zeitrechnung schon am vergangenen Samstag begonnen, in der Astronomie beginnt er am 21. Juni.