Was ist eine Inversion?

Es handelt sich hierbei um eine Temperaturumkehrschicht in der Atmosphäre. In einem bestimmten vertikalen Bereich der Atmosphäre tritt bei einer Inversion eine Unterbrechung des normalen Temperaturabfalls mit der Höhe durch eine Temperaturzunahme auf. Beginnt eine Inversion unmittelbar am Boden, bezeichnet man sie als Bodeninversion. Allen Inversionen gemeinsam ist, dass sie als Sperrschichten wirken. Sie stellen deshalb oft die Obergrenze von Wolken-, Nebel- oder Dunstschichten dar und sind von Bedeutung für die Entwicklung von austauscharmen Wetterlagen.