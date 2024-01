Was ist die WMO?

per Mail teilen

Die WMO ist die Weltorganisation für Meteorologie und sie ist aus der 1873 in Wien gegründeten Internationalen Meteorlogischen Organisation hervorgegangen. Die WMO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Ihr ständiger Sitz ist in Genf. Sie besteht aus dem alle vier Jahre stattfindendem Meteorologischen Weltkongress und dem jährlich tagenden Exekutivrat. Außerdem existieren sechs Regionalverbände, die BRD gehört zum Regionalverband "Europa". In Genf gibt es das Sekretariat der WMO unter Leitung des Generalsekretärs.