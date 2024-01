Was versteht man unter Staubewölkung?

per Mail teilen

Diese Form der Bewölkung findet man auf der Luvseite, d.h. der dem Wind zugewandten Seite, von Bergen oder Gebirgen. Die anströmenden Luftmassen werden an den Berghängen zum Aufsteigen gezwungen und kühlen sich dabei ab. Ist in der Luftmasse genügend Feuchtigkeit enthalten, kondensiert der Wasserdampf und es setzt Wolkenbildung ein. Vor allem an großen Gebirgszügen, wie zum Beispiel den Alpen, bilden sich dann oft hoch reichende Schichtwolken, aus denen dann anhaltender und intensiver Niederschlag fallen kann.