Diese Art des Nebels entsteht, wenn extrem kalte Luft über relativ warmes Wasser strömt. Der von der Wasseroberfläche aufsteigende Dampf sublimiert dann sofort, d.h. aus dem gasförmigen Aggregatzustand entstehen keine Wassertröpfchen, sondern direkt Eiskristalle. Die Luft wird dadurch mit Eiskristallen angereichert, die klein genug sind, um sich in der Schwebe zu halten. Eisnebel treten häufig in den norwegischen Fjorden und an den Küsten Alaskas auf.