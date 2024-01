per Mail teilen

Dies ist ein Tag mit einer Höchsttemperatur über und einer Tiefsttemperatur unter dem Gefrierpunkt. Die Temperaturkurve geht an einem Frostwechseltag also mindestens einmal im Tagesverlauf durch den Gefrierpunkt. Die mittlere Zahl dieser Tage dient zur Charakterisierung des Klimas. In der technischen Klimatologie wird die Statistik der Frostwechseltage als Planungsunterlage benutzt, um Frostschäden, die durch Frostaufbrüche verursacht werden können, zu vermeiden.