Wie funktioniert ein Maximumthermometer?

Mit einem solchen Thermometer lässt sich die tägliche Höchsttemperatur messen. Eine Verengung des Quecksilberröhrchens oberhalb des Thermometergefäßes bewirkt, dass das Quecksilber bei steigender Temperatur in das Röhrchen oberhalb der Verengung eindringt, jedoch bei sinkender Temperatur nicht von selbst wieder in das Gefäß zurückgelangen kann. Der Quecksilberfaden reißt ab und an seinem oberen Ende kann das Temperaturmaximum abgelesen werden. Abends nach dem Ablesetermin wird der abgerissene Faden durch Schütteln wieder mit dem Quecksilber im Thermometer vereinigt.