Grundlage der Darstellung des Klimas sind die Beobachtungen in den verschiedenen Klimabeobachtungsnetzen der nationalen Wetterdienste zu festgelegten Terminen mit vergleichbaren Instrumenten und Methoden. Die Ergebnisse lassen sich in Klimadiagrammen, Abbildungen und Klimakarten oder in Form von Klimaatlanten anschaulich darstellen. Sie bilden auch die Grundlage für Untersuchungen ungewollter menschlicher Einflüsse auf das Klima.