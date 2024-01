Was ist ein Kaltluftvorstoß?

Darunter versteht man den plötzlichen Ausbruch von Kaltluft, die meist vom Erdboden bis in große Höhen reicht, aus den Polargebieten in Richtung Mitteleuropa. Der Vorgang steht meist im Zusammenhang mit der Entwicklung eines kräftigen Tiefdruckgebietes. Der Kaltluftvorstoß führt in Deutschland vielfach zu einem deutlichen, länger anhaltenden Temperaturrückgang. Besonders in den Übergangsjahreszeiten, also im Frühjahr und im Herbst können die Tageshöchstwerte plötzlich um 10 oder auch 15 Grad Celsius niedriger liegen als noch wenige Tage zuvor.