Was ist eine Westwetterlage?

Bei einer in allen Höhen der Atmosphäre gut ausgeprägten westlichen Strömung ist in Deutschland mit unbeständigem Wetter zu rechnen: Immer wieder ziehen Regengebiete durch. Der Regen wird unterbrochen durch vorübergehende freundliche Abschnitte. Die Temperaturen liegen dabei in der Regel in einem der Jahreszeit entsprechend kühlen Bereich. Warmlufteinschübe sind nur von kurzer Dauer und bevorzugt im Süden Deutschlands zu erwarten. Die Wettervorhersagemodelle signalisieren den Beginn einer solchen Wetterlage für Deutschland nach Wochenmitte.