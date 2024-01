Steuerungszentrum

Steuerungszentren sind große, nahezu stationäre Druckzentren der Atmosphäre. Sie sind vor allem in den höheren Luftschichten gut ausgebildet. Bei ihnen handelt es sich um landlebige Druckgebilde. Durch ihre Lage wird maßgeblich das Wetter in Mitteleuropa bestimmt. Als für Mitteleuropa typische Steuerungszentren sind das Islandtief und das Azorenhoch zu nennen. Die in diesem Winter nur sehr schwache Ausprägung dieser Druckzentren führte zu länger andauernder Unterbrechung der Westwindzirkulation. Folge hiervon waren Niederschlagsarmut und negative Temperaturabweichungen in Mitteleuropa.