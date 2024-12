Weihnachtskrippen aus Lego - in der Sprache der Kinder

Im Heilig-Abend-Gottesdienst in Queichhambach gibt es dieses Mal statt Krippenspiel und vorgelesener Weihnachtsgeschichte Krippen aus Lego. Beim Bauen war nicht entscheidend, dass alles so ist, wie es in der Bibel steht - sondern dass die Kinder das bauen, was ihnen persönlich an der Weihnachtsgeschichte wichtig ist.