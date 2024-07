Was machen "Vikings" in Manderscheid?

Stars in der EIfel: Darsteller der irisch-kanadischen Serie "Vikings" waren am Wochenende in Manderscheid zu einem Fan-Event. Organisiert hat das Melanie Wery-Sims aus Breit im Hunsrück. Die vierfache Mutter führt eine kleine Event-Agentur und hat es geschafft, auf dem Festplatz an den Manderscheider Burgen Fans und Stars so nahe zusammenzubringen, wie es nur selten möglich ist.