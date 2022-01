Insgesamt hat der Verein Ahrwein e.V. ganze sieben Millionen Euro Spenden für die Ahr-Winzer gesammelt. Doch die Gelder dürfen nicht an die Winzer ausgezahlt werden. Der Grund: Per Gesetz dürfen Spenden lediglich an Privatpersonen ausgezahlt werden, nicht jedoch an Unternehmen.