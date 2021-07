Von Erfweiler aus rund 14 Kilometer durch das Dahner Felsenland führt die Hahnfelstour - vorbei an geschichtsträchtigen Orten und zahllosen bizarren Buntsandformationen. Es geht hoch und runter über 400 Höhenmeter, als Belohnung gibt es dafür spektakuläre Fernblicke.

Die Hahnfelstour beginnt in Erfweiler im Dahner Felsenland. Als Startpunkt bietet sich der Parkplatz am Belmontplatz in der Ortsmitte an. Hier finden sich genügend Parkplätze - auch für Wohnmobile.

Allgemeine Beschreibung

Der Rundwanderweg ist 14,3 Kilometer lang und in beiden Richtungen vorbildlich ausgeschildert. Ein Verdienst von zwölf ehrenamtlichen Wegepaten, die den Weg seit seiner Öffnung im Jahr 2016 in Schuss halten. Die Tour liegt im Herzen des Dahner Felsenlandes. Die für die Region typischen Buntsandsteinfelsen begleiten die Wanderer auf weiten Teilen der Strecke. Jeder Fels ist einzigartig – etwa der bizarre Schafsteinfelsen. Der Baumeister ist die Natur: Sand, Stein und Geröll lagerten sich über Jahrmillionen ab, den Rest erledigte die Erosion.

Bizarre Felsformationen begleiten die Wanderer auf der Hahnfelstour SWR

Wir empfehlen die Tour entgegen des Uhrzeigersinnes in Angriff zu nehmen, also zunächst in Richtung Kirche und Hahnenfels. Das bedeutet zwar, dass es erstmal steil den Berg hinaufgeht. Aber es hat den Vorteil, dass der anspruchsvollere Teil zu Anfang kommt und der flachere im zweiten Abschnitt der Wanderung.

Insgesamt sind etwa 400 Höhenmeter zu bewältigen. Besonders im ersten Teil der Wanderung sind Trittsicherheit und gutes Schuhwerk ein Muss. Denn hier geht es meist über enge, teils verwunschene Pfade. Das macht den Reiz dieser Wanderung aus. Im weiteren Teil des Weges wird die Landschaft dann offener und deutlich flacher.

Geschichte

Die Tour führt an einem überaus geschichtsträchtigen Ort vorbei: der Burg Altdahn. Sie gilt als größte Burgenanlage der Pfalz, erbaut im 13. Jahrhundert auf fünf Buntsandsteinfelsen. Sobald das Gemäuer unter Corona-Bedingungen wieder öffnet, lohnt sich der Besuch.

Das Highlight der Tour sind sicherlich die spektakulären Fernblicke, die sich immer wieder bieten – etwa vom Kahlenberg aus. Am höchsten Punkt der Tour auf ziemlich genau 400 Metern Höhe kann man bis in die Vogesen blicken. Wer zum Aussichtspunkt Hahnenfels will, sollte allerdings schwindelfrei sein. Nur ein enger, wenn auch gut gesicherter Pfad, führt zum Namenspaten der Wandertour. Der Fels erhebt sich rund 100 Meter oberhalb von Erfweiler. Den Namen hat er seiner Form zu verdanken, die aus der Ferne betrachtet an die Umrisse eines Hahnenkopfes erinnern. Zugegeben, etwas Fantasie gehört schon dazu.

Einkehrtipps

Möglichkeiten zur Einkehr gibt es eigentlich einige am Wanderweg, etwa in Erfweiler in einem Restaurant oder in einem Cafe, in dem es nicht nur Kaffee und selbstgebacken Kuchen, sondern auch Hausmacher Wurst mit selbstgebrautem Bier gibt. Aber auch auf der Burg Altdahn gibt es eine Einkehrmöglichkeit, natürlich erst dann, wenn alles wieder geöffnet werden darf.

Besonderheit

Eine Besonderheit ist, dass der Wanderweg auf halber Strecke erneut durch Erfweiler führt. Wem die Rundstrecke also zu lang ist, kann sie daher auf etwa acht Kilometer verkürzen – was allerdings schade wäre. Denn dann bleibt den Wanderern die Eibachquelle verborgen, ein wahrlich magischer Ort. Das Wasser der Quelle kann man bedenkenlos trinken. Nicht weit davon liegt ein verträumter Landschaftsweiher. Der wurde erst 1983 als Mittelpunkt des Erholungsgebietes Bottental angelegt. Die Erfweilerer nennen den Weiher scherzhaft den Wolfgangsee. Der Grund: Wolfgang war der Vorname des Bürgermeisters, der die Anlage des Sees in den 1980er Jahren maßgeblich vorantrieb.

Übrigens

Zwölf Wegepaten aus Erfweiler kümmern sich ehrenamtlich und mit viel Herzblut um den 2016 ins Leben gerufenen Wanderweg. Leider nehmen immer wieder Souvenirjäger einzelne Wegweiser als Andenken mit. Dies führt dazu, dass sich andere verlaufen. Dabei kann man die Schilder für einen Euro erwerben, etwa bei der Touristinfo oder auch beim örtlichen Bäcker.

Das Wanderschild der Hahnfelstour ist ein begehrtes Souvenir SWR

Unser Fazit

Die Hahnfelstour ist überaus empfehlenswert und zudem nicht so überlaufen wie andere Strecken im Dahner Felsenland. Das Deutsche Wanderinstitut hat den Premiumweg mit 78 Erlebnispunkten bewertet. Aus unserer Sicht ist das sogar etwas zu knapp bemessen.

Weitere Infos:

Zur Website "Dahner Felsenland"

Zur Website "Verkehrsverein Erfweiler"

Zur Website der Burgruine Alt-Dahn