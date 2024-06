Fast jeden Tag treffen sich in Wissen rund 20 ukrainische Frauen um Kleidung und Stützkissen für Kriegsverletzte in Krankenhäusern in der der Heimat zu nähen - hauptsächlich aus gespendeter Bettwäsche. Für Winter sammeln sie Biber- und dickere Stoffe. "Bunte Stoffe rufen bei den Patienten ein Lächeln hervor," sagt Daria Okhinchenko, die Initiatorin. Der Ukraine-Krieg geht ins dritte Jahr und es fehlt mittlerweile an vielem.