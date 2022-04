Trinkwasser für viele: Wie die Steinbachtalsperre saniert wurde

Die Steinbachtalsperre bei Idar-Oberstein ist nur eine von zwei Trinkwassertalsperren in Rheinland-Pfalz. Nach 55 Jahren war eine Sanierung der Asphaltdecke der Sperrwand dringend erforderlich. 1966 in Betrieb genommen und dient der Trinkwasserversorgung der Stadt Idar-Oberstein und dreier umliegenden Verbandsgemeinden.

Ununterbrochene Wasserversorgung

Um während der Sanierung den Betrieb nicht zu unterbrechen, wurde (und wird noch immer) Wasser durch eine extra dafür gelegte 32 Kilometer lange Leitung aus der Primstalsperre an der Grenze zum Saarland bis zur Steinbachtalsperre gepumpt.

Ein Millionenprojekt, das aber garantierte, dass die Menschen im Einzugsgebiet der Talsperre während der Sanierung weiterhin mit frischem Trinkwasser versorgt wurden, da die Wasseraufbereitungsanlage an der Steinbachtalsperre während der ganzen Zeit in Betrieb blieb.

Was genau wird saniert?

Neben dem Austausch maroder Armaturen, der Erneuerung der Vorsperre und der Renovierung der Herdmauer innerhalb des Dammes, war die Sanierung der Asphaltschicht das größte Projekt.

Eine Spezialfirma aus der Schweiz wurde engagiert, um die komplette Teerschicht auf der steilen Wand abzutragen und zu erneuern. Dafür musste der Wasserpegel um zwei Drittel abgesenkt werden.

Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen Lieferproblemen für Ersatzteile, zog sich die Sanierung bis ins Frühjahr 2022 hin. Der SWR hat die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten über die ganze Zeit begleitet und zeigt das im Rahmen der ARD Themenwoche #unserwasser in einem Made in Südwest am 16.3., 18.15h im SWR Fernsehen und danach auch in der ARD Mediathek.