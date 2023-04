Trierer Theaterschauspieler macht Werbung für Knastberufe

Bis zu 600 Gefangene und 400 Bedienstete: Das Gefängnis in Wittlich ist ein „Mega-Knast“ - die größte JVA in Rheinland-Pfalz.

Die Jugendstrafanstalt, der offene Vollzug und die Schule für die Auszubildenen Vollzugsbeamten – hier findet sich alles auf einer Fläche so groß wie 25 Fußballfelder.