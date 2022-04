Der langjährige Präsident des 1. FC Kaiserslautern, Norbert Thines, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Thines war in Kaiserslautern auch für sein soziales Engagement bekannt: Er organisierte Hilfskonvois in Krisenländer und baute den Verein "Alt, Arm, Allein“ mit auf, der in Not geratenen älteren Menschen hilft.