per Mail teilen

Zu hohen kirchlichen Feiertagen und zur Kirmes wird in Leubsdorf "gebeiert." Es ist ein nicht alltägliches Brauchtum, für den "Beiermann" Gottfried Bischof Nachwuchs gesucht und gefunden hat. Doch was ist Beiern überhaupt und wie stellt sich der Nachwuchs dabei an?