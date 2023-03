per Mail teilen

Tine aus Zweibrücken bezieht ca. 800 Euro Erwerbsminderungsrente. Eine Spastik behindert die 39-Jährige körperlich und sie hat eine Depression. Um überhaupt arbeiten gehen zu können, ist sie seit fünf Jahren in einem geschützten Arbeitsplatz angestellt, der an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Dort arbeitet sie ein paar Stunden am Tag. Das strukturiert ihren Alltag und verschafft ihr soziale Kontakte sowie das Gefühl, sich nützlich zu fühlen.

"Ich habe auch gelernt, dass ich meinen Fokus vom Geld abziehe. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen vollen Magen, ich habe Klamotten, ich habe einen Hund. Das ist eigentlich, nein nicht eigentlich, das ist ein erfülltes Leben."

Zwei Ausbildungen hat die Kauffrau abgeschlossen. Das Studium zur Übersetzerin für Russisch und Englisch musste sie abbrechen.