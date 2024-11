Tierarztpraxis behandelt auf höchstem medizinischem Niveau

Susanne Fügen ist Tierärztin mit Leib und Seele. Ob Hund, Katze oder Meerschwein: Die Behandlung in ihrer Praxis in Daun ist auf höchstem medizinischem Niveau und die Tiere sollen möglichst keinen Stress haben. So hat sie einen Bereich für Katzen umgebaut und ist als "Cat-friendly" zertifiziert. Spezielle Behandlungsräume für Katzen in der nie ein Hund kommt sorgen dafür.