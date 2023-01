per Mail teilen

Moselfischer Thomas Weber fängt immer mehr Fische, die keiner essen will. Statt wegwerfen versucht er aus der Not ein Geschäft zu machen: Wenn kein anderes Restaurant die Fische will, muss er selber eines eröffnen.

Den ganzen Film gibt es ab dem 15.01.2023 ab 16 Uhr in der ARD Mediathek.