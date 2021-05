per Mail teilen

Eine Kundin, einen Kunden dürfen Modehäuser jetzt in den Laden lassen, egal wie groß er ist, nach Terminvergabe. In einem Modehaus in Neustadt/Weinstraße mit 2.600 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich die Kundin/der Kunde wie ein König fühlen. Oder nicht?