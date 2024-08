per Mail teilen

Susanne Nett ist für die Heimatküche in Bechtolsheim an der Selz unterwegs. Mit Roswitha Lutz kocht sie Tafelspitz mit Meerrettichsoße. Dieses Gericht gibt es in Roswithas Familie seit ihrer Kindheit zu allen festlichen Anlässen.

Wenn Sie auch Ihr persönliches Heimatgericht mit Susanne Nett kochen möchten, schreiben Sie uns!

Kochen Sie mit Susanne Nett Ihr Lieblingsessen!