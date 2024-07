per Mail teilen

In Guldental bei Bad Kreuznach ist ein Streit um den alten Sportplatz in Waldhilbersheim entbrannt. Ein Investor will dort ein soziales Wohnprojekt für Senioren bauen. Dagegen kämpft eine Bürgerinitiative mit ihrer Petition – auch, weil der Platz der Gemeinde unter der Bedingung, geschenkt wurde, dass es ein Sportgelände bleiben soll.