Der zweite Weltkrieg hat unfassbares Leid über die Menschen gebracht. Ganze Städte wurden geradezu pulverisiert. Es dauerte Jahrzehnte bis sie wieder ein Gesicht bekamen - auch in Rheinland-Pfalz. Das ist bekannt. Nicht ganz so bekannt ist das Ringen um diesen Aufbau, die Visionen von Städteplanern, Architekten und Besatzern – wie die aussahen und was daraus geworden ist in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen und Zweibrücken zeigen vier kurze Episoden.