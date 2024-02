Wir bringen Sie und Ihre Geschichte live ins Fernsehen und unsere Reporter zu Ihnen vor Ort - auch oder erst Recht in Zeiten von Corona.

Das Coronavirus hat unseren Alltag mächtig umgekrempelt. Kaum etwas läuft wie bisher. Viele Menschen gehen in dieser Zeit bis an ihr Limit, um anderen zu helfen. Viele quälen finanzielle Sorgen, und so mancher muss allein zuhause bleiben - ist einsam. In dieser Krise gibt es Menschen mit tollen Ideen und Menschen, die sich spontan für andere engagieren.