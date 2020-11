Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Landesschau Rheinland-Pfalz.

2. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie Ihren Namen, eine gültige E-Mail-Adresse, Ihr Alter, eine Telefonnummer und einen Wohnort in das Gewinnspiel-Formular eingeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen.

3. Der Teilnahmezeitraum ist vom 14.6.2019 bis zum 20.6.2019.

4. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist die Landesschau Rheinland-Pfalz. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die Durchführung dieses Gewinnspiels verwendet und an keinerlei Dritte weitergegeben.

5. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel und am Konzert ist 18 Jahre. Auch die Begleitperson muss volljährig sein.

6. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf der Tickets ist nicht erlaubt

7. Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Der Teilnehmer informiert umgehend die Ansprechpartner, falls er an dem Konzert nicht teilnehmen kann oder will.

8. Der Gewinn kann nur zu dem von der Landesschau Rheinland-Pfalz festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

9. Die An- und Abreise von/nach dessen Heimatort wird vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

10. Es ist zu erwarten, dass das Konzert eine Lautstärke von 85dB überschreitet, sodass eine Gehörgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Ferner erinnern wir Sie daran, weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit selbst zu ergreifen, bspw. im Hinblick auf Lichteffekte wie Stroboskop-Licht o.ä.

11. Bei der Produktion wirken Sie als Zuschauer mit. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Sie möglicherweise bei Sendung der Produktion, im Internet, in Drucksachen oder ihrer sonstigen Verwertung im Bild/Ton zu sehen/hören sind.

12. Die Mitnahme und der Gebrauch von Videokameras, professionellen Kameras und Spiegelreflexkameras sind verboten. Kleine Digicams und Handykameras sind erlaubt.<p>12. Im Konzertraum ist das Rauchen verboten. Die Mitnahme von Getränken ist untersagt.

13. Für die Garderobe wird keine Haftung übernommen.

14. Sofern das Konzert aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Konzert-Ablauf Änderungen erfährt, werden wir Sie selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

15. Die Landesschau Rheinland-Pfalz haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für bei der Teilnahme an der o.g. Veranstaltung entstandene Personen- und Sachschäden, die durch Landesschau Rheinland-Pfalz eingebrachte Sachen bewirkt oder durch dessen Personal schuldhaft verursacht wurden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

16. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Landesschau Rheinland-Pfalz ist berechtigt, die Daten des Gewinners an seinen Kooperationspartner zu übermitteln um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

17. Die Landesschau Rheinland-Pfalz behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen die Landesschau Rheinland-Pfalz zu.

18. Die Landesschau Rheinland-Pfalz kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

19. Die Gewinner werden mit Vornamen und Wohnort auf www.landesschau-rp.de veröffentlicht. Außerdem kann es sein, dass Gewinner ggf. für Interviews vom Landesschau Rheinland-Pfalz-Team angerufen werden.

20. Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.