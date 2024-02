Erlebnistag im Rahmen der Heimatwoche Südwestpfalz

per Mail teilen

Einen besonderen Tag mit Moderator Martin Seidler und einigen Überraschungen erleben sechs Zuschauerinnen und Zuschauer am 30. Oktober 2020 im Rahmen der SWR-Heimatwoche in der Region "Südwestpfalz". Hier können Sie sich bewerben.

Welches Gestüt verfügt über eine solch bewegte Geschichte, die vier Pferderassen hervorbrachte und viele Zuchtgebiete beeinflusste? Die "Zweibrücker Pferde" sind europaweit gefragt, von Stadthaltern des schwedischen Königs initiiert, vom Kaiser der Franzosen begehrt und gefördert. Unter bayrischer Herrschaft war der "Zweibrücker" zudem unersetzlich für den Ausbau der Landwirtschaft und die Ernährungssicherung der stetig wachsenden Bevölkerung.

Am Freitag, den 30. Oktober 2020, haben 6 Zuschauerinnen und Zuschauer exklusiv mit der Landesschau Rheinland-Pfalz und Moderator Martin Seidler die Gelegenheit, nicht nur die Facetten des traditionsreichen Landgestüts Zweibrücken zu erleben, sondern auch den wunderbaren Wallfahrtsort Maria Rosenberg.

Es beginnt im Landgestüt Zweibrücken

Gestartet wird mit einer historischen Führung durch das Landgestüt und seine alten traditionsreichen Gemäuer. Folgen Sie den Spuren von Herzog Christian dem Gründer des Landgestüts, dem Großen Fritz und dem französischen Kaiser Napoleon.

Durch den modernen Dienstleistungsbetrieb mit einer EU-Besamungsstation, Pferdeausbildung und Reitunterricht, verbindet das Landgestüt Zweibrücken alte Tradition mit modernen Standards. Lernen Sie außerdem Traditionsberufe wie Hufschmied und Sattler kennen.

Zweites Ziel: Maria Rosenberg

Nach Einkehr zum Mittagessen geht die Fahrt anschließend weiter nach "Maria Rosenberg". Diakon Steffen Dully, wird Ihnen hier die Geschichte des Wallfahrtortes näherbringen. Ein kleiner Rundgang startet an der alten Gnadenkapelle. Vorbei am Gnadenbrunnen betrachten Sie die Lourdesgrotte, die kleine moderne Kreuzwegkapelle und werfen einen Blick in die Wallfahrtskirche.

Erfahren Sie etwas über die Geschichte des "Betjörg" und besichtigen ganz exklusiv den "Betjörgkeller", einen alten Sandsteinkeller… und vielleicht hat der Eine oder Andere sogar die Möglichkeit dessen Stube anzuschauen.

Wenn Sie beim Landesschau-Erlebnistag im Rahmen der Heimatwoche Südwestpfalz dabei sein wollen, melden Sie sich schnellstmöglich an. Nur sechs Zuschauer können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Sie werden unter allen Bewerbungen per Los ermittelt. Danach werden sie schriftlich benachrichtigt und erhalten detaillierte Informationen zu Treffpunkt und Uhrzeit.



Landesschau-Moderator Martin Seidler und ein Fernsehteam begleiten die Gruppe. Der Beitrag wird voraussichtlich in der darauffolgenden Woche in der Landesschau ausgestrahlt. Während des Landesschau-Erlebnistages werden Bild- und Tonaufnahmen für das SWR Fernsehen und die Online-Angebote des SWR gemacht.

Bitte beachten Sie beigefügte Teilnahmebedingungen sowie das Hygienekonzept. Mit Ihrer Anmeldung wird davon ausgegangen, dass diese von Ihnen akzeptiert werden.

Bewerbungsschluss: Sonntag, 11. Oktober 2020 / 23:59 Uhr

