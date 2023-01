Bewerbung für den Erlebnistag Rosenmontag in Mainz

per Mail teilen

Erleben Sie den Rosenmontagszug in Mainz am 20. Februar von einer ganz neuen Seite: Bewerben Sie sich jetzt als Fußgruppe für einen der größten Fastnachtsumzüge Deutschlands!

So sieht Ihr Erlebnistag aus

Seien Sie Teil der Mainzer Fastnacht! Sorgen Sie mit Ihrem besonderen Auftritt und Ihren außergewöhnlichen Kostümen für Stimmung und gute Laune! Der traditionelle Höhepunkt der Mainzer Fastnacht, der Rosenmontagszug, zieht unzählige Närrinnen und Narren in die Mainzer Innenstadt. Der Umzug besteht aus rund 150 Zugnummern und schlängelt sich auf sieben Kilometern in etwa vier Stunden aus der Mainzer Neustadt in die Altstadt.

Zum krönenden Abschluss sind Sie live in der Landesschau Rheinland-Pfalz auf dem roten Sofa zu Gast und berichten dem Landesschau-Publikum von den Eindrücken des Tages.

Das erwartet Sie

Nehmen Sie aktiv teil am Rosenmontagszug in Mainz.

Geben Sie ein Interview an der Ehrentribüne auf der Mainzer Ludwigstraße, live im Fernsehen.

Besuchen Sie das Fernseh-Studio der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz und seien Sie live bei der Sendung dabei.

Seien Sie exklusiver Gast auf dem roten Sofa der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz.

Treffen Sie „Landesschau“-Moderator Holger Wienpahl.

Nur EINE Gruppe kann an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Wenn Sie dabei sein wollen, bewerben Sie sich jetzt: Senden Sie uns bis zu fünf Fotos Ihrer Fastnachts-Gruppe und schreiben sie eine kurze Begründung, warum gerade Sie dabei sein sollten.

Das sollten Sie auch wissen

Der Beitrag wird in der Landesschau Rheinland-Pfalz ausgestrahlt. Während des Erlebnistages werden Bild- und Tonaufnahmen für das SWR Fernsehen und die Online-Angebote des SWR gemacht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich bereit, unsere Teilnahmebedingungen anzuerkennen.

Bewerbungsschluss: 5. Februar, 23.59 Uhr

Bitte füllen Sie das Bewerbungsformular aus. Aus allen Bewerbungen wird eine Gewinnergruppe ausgelost und von uns schriftlich per E-Mail benachrichtigt.