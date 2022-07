Erlebnistag "Rhein in Flammen 2022" in Koblenz

Erleben Sie das Abschlussfeuerwerk von "Rhein in Flammen" am Samstag, 13. August 2022, exklusiv mit der Landesschau Rheinland-Pfalz und Moderator Holger Wienpahl. Nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich jetzt an. Das Bewerbungsformular finden Sie unten auf dieser Seite.

Video herunterladen (6,2 MB | MP4) Jahr für Jahr begeistert das Feuerwerksspektakel "Rhein in Flammen" im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal hunderttausende Besucher und ist damit ein Veranstaltungshöhepunkt in Rheinland-Pfalz. Beim Abschlussfeuerwerk lassen acht Feuerwerke den nächtlichen Himmel zwischen Spay und Koblenz in fantastischen Farben erstrahlen. Den Rahmen bildet das Koblenzer Sommerfest, zu dem alljährlich rund 150.000 Besucher kommen, um dieses einzigartige Spektakel zu erleben und zu feiern. Sie können dabei sein! Rhein in Flammen findet wieder statt. SWR So sieht Ihr Erlebnistag aus Fahrt mit der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein mit Blick auf das Deutsche Eck

Besuch bei den Pyrotechnikern, die sich in den letzten Vorbereitungen befinden und Ihnen erklären, wie ein Feuerwerk dieser Größenordnung entsteht

Besuch des SWR-Produktionsortes für die Live-Übertragung des Feuerwerks im SWR Fernsehen

Treffen Sie exklusiv den „Landesschau"-Moderator Holger Wienpahl Zum krönenden Abschluss verfolgen Sie das spektakuläre Feuerwerk von den Koblenzer Schlossstufen aus. Nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer der Landesschau Rheinland-Pfalz können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Sie werden unter allen Bewerbungen ausgelost. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich an! Der Erlebnistag "Rhein in Flammen" mit Holger Wienpahl findet am Samstag, 13. August 2022 statt. Der genaue Treff- und Zeitpunkt werden den Gewinnerinnen und Gewinnern von der Redaktion rechtzeitig bekannt gegeben. Während des Erlebnistages finden Bild- und Tonaufnahmen für das SWR Fernsehen und die Online-Angebote des SWR statt. Das sollten Sie auch wissen Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich bereit, unsere Teilnahmebedingungen anzuerkennen. Bewerbungsschluss: Dienstag, 9. August 2022, 23:59 Uhr