Ehrenamtlicher Fahrdienst für Senior*innen

Nur 8 % der Flüsse in Deutschland sind in einem gesunden Zustand. Regelmäßig prüfen die Behörden die Wasserqualität der großen Flüsse. Doch in welchem Zustand die vielen kleinen Bäche und Flüsse hierzulande sind, darüber fehlen Daten.

Daher hat die ARD gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Fragebogen entwickelt. So wollen sie Daten über unsere Flüsse sammeln. Auch Sie können mitmachen und den Fragebogen für den Bach in Ihrer Nähe ausfüllen.