Kennerinnen und Kenner wurden gesucht! Vom 3. bis 7. August 2020 fragten wir: "Kennst du Rheinland-Pfalz?"

Vom 3. bis 7. August 2020 stellten wir jeden Tag vorab online auf dieser Seite und dann abends um 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz eine rätselhafte Sehenswürdigkeit in unserem Land vor, die Sie erraten sollten.

5. Rätsel, Freitag, 7. August

Das Lösungswort besteht aus 2 Wörtern mit insgesamt 4 Buchstaben.

4. Rätsel, Donnerstag, 6. August

Das Lösungswort hat 12 Buchstaben.

3. Rätsel, Mittwoch, 5. August

Das Lösungswort besteht aus 4 Wörtern und insgesamt 20 Buchstaben.

2. Rätsel, Dienstag 4. August

Das Lösungswort besteht aus 14 Buchstaben.

1. Rätsel, Montag 3. August

Die Lösung besteht aus 4 Wörtern mit insgesamt 20 Buchstaben.

So können Sie mitmachen

Die Auflösung gab es am Freitag, den 7. August 2020. Zu Beginn der Sendung haben wir eine Telefonnummer bekannt gegeben, unter der Sie anrufen und Ihre richtigen fünf Lösungen durchgeben konnten. Aus allen richtigen Anrufen wurde am Ende der Sendung die Gewinnerin oder der Gewinner gezogen und per Los ermittelt - und natürlich alle Rätsel aufgelöst.

Das gab es zu gewinnen

Zu gewinnen gab es eine Wanderung für zwei Personen mit unserem Landesschau-Moderator Holger Wienpahl zu seinen Lieblingsplätzen. Der Gewinn beinhaltet natürlich auch ein Picknick und eine Übernachtung für 2 Personen in einem guten Hotel.