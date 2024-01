Auch in diesem Jahr wollten wir Sie wieder mit unserem beliebten Quiz "Kennst Du Rheinland-Pfalz?" auf die Probe stellen. Täglich von Montag bis Freitag präsentierten wir Ihnen einen Rätselfilm. Bis Freitag sollten alle fünf Lösungsworte gesammelt werden, in der Sendung konnten Sie dann per Telefon am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gab es zwei Karten der Kultband PUR am 31. August 2019 auf der Freilichtbühne der Loreley inklusive einer Übernachtung mit Frühstück in einem guten Hotel im Taunus.

Wie kann ich teilnehmen?

Jeden der fünf Rätsel-Filme können Sie nochmal in aller Ruhe ansehen. Viel Spaß beim Raten!