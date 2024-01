Anfahrt und Parken

ÖPNV

Der Hauptbahnhof Bingen ist mit dem Busverkehr der Stadtwerke Bingen sowie des RNN, ebenso mit den Zügen der Deutschen Bahn sowie der Mittelrheinbahn.

Vom Hauptbahnhof aus ist der Park am Mäuseturm über eine Fußgängerbrücke in nur 7 Gehminuten gut und einfach zu erreichen.

Parken / Shuttlebus

Parkplätze stehen am Parkplatz Gerbhausstraße am Naheufer, in der Museumstraße am Rheinufer sowie am Netto-Parkplatz in Bingen-Bingerbrück zur Verfügung. (Fußweg 10 bis 15 Minuten)

Zusätzlich gibt es ab dem Parkplatz des Sportzentrums Bingen-Büdesheim, der direkt über die A61 / B 50 und B 9 zu erreichen ist, einen Shuttlebus-Verkehr zum Hauptbahnhof in Bingen-Bingerbrück. (Fußweg 7 Minuten)

Abfahrtszeiten Shuttle-Bus ab Büdesheim:

Mi – Sa: ab 18:30 Uhr im Zehnminutentakt, letzte Fahrt 19:05 Uhr

So: ab 17:30 Uhr im Zehnminutentakt, letzte Fahrt 18:05 Uhr

Rückfahrt ab Bingen Hbf nach Büdesheim:

Mi: ab 21:45 Uhr in Dauerschleife, letzte Fahrt 22:45 Uhr

Do – Sa: ab 22:15 in Dauerschleife, letzte Fahrt 23:15 Uhr

So: ab 21:300 Uhr in Dauerschleife, letzte Fahrt 22:30 Uhr

Die Abfahrtszeiten für den Shuttelbus werden auf www.bingen.de vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht.

Die Alte Wagenausbesserungshalle ist für Besucher der Veranstaltung nicht direkt anfahrbar. Für Schwerbehinderte können Ausnahmeregelungen getroffen werden.

Allen Besuchern der Comedy Nights wird die Nutzung des Shuttlebus-Services ab dem Parkplatz Sportzentrum Bingen-Büdesheim oder direkt die Nutzung des ÖPNV empfohlen.