Der Begge Peder geht wieder auf große Tour

Die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ des SWR Fernsehens schickt am 19. und 20. Mai wieder ihren originellen „Trödelbus“ in ausgewählte Ortschaften. Als Fahrgast ist der Begge Peder dabei, der als skurriler Hausmeister durch die Mainzer Fastnacht bekannt wurde. Seine Mission lautet: Trödel finden und Menschen treffen, die über ihren „Krimskrams“ spannende Geschichten erzählen können. Das Ganze dient einem guten Zweck, denn die kleinen Kostbarkeiten werden zugunsten der Kinderhilfsaktion von SWR und SR „Herzenssache“ veräußert. Stationen der Tour sind Abentheuer, Heimbach/Nahe, Meisenheim und Siefersheim. An jeder Station verweilt der Bus rund anderthalb Stunden. Und natürlich berichtet die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ ab dem 21. Mai im SWR Fernsehen von dieser Tour.

Auf dem Dorfplatz oder vor dem Bürgerhaus – allein schon das Oldtimer-Fahrzeug, ein Citroen-Bus 2CV HY, wird die Blicke am jeweiligen Halt auf sich ziehen. Wenn dann der Begge Peder aussteigt, kann’s durchaus einen kleinen Auflauf geben. Der „faule Hausmeister“ mimt mit seinem komödiantischen Talent den „Trödelmeister“, der sich kein Bein ausreißt. Dafür stellt ihm die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ als Fahrer und „Schaffer“ SWR-Requisiteur Jürgen Zaiser zur Seite. Zusammen sichten sie die Dinge, die die Leute vor Ort mitbringen. Alles geht mit auf Fahrt: von der alten, schicken Lampe über das coole Tretauto bis hin zum tollen Fußballtrikot. Wie können Sie mitmachen? Grundsätzlich sollte jeder nur einen Gegenstand abgeben. Der Begge Peder wacht streng darüber, dass kein Schrott eingeladen wird, sondern wertvolle oder originelle, witzige oder einmalige Gegenstände. Und wer etwas aus den Auslagen des Busses gebrauchen kann, darf das gegen eine Spende gleich mitnehmen. Das große Trödelfinale findet auf dem „SWR Sommerfestival“ am 27. Mai 2018 in Mainz am Funkhaus statt. Hier heißt es, die guten Stücke zu verkaufen, damit der Erlös für die „Herzenssache“ möglichst groß ausfällt. Die Trödelbus-Tour 2018 der "Landesschau Rheinland-Pfalz" Samstag, 19. Mai, 11:00 Uhr Am Gemeinschaftshaus in 55767 Abentheuer



Samstag, 19. Mai, 15:00 Uhr An der Besenbinderhalle in 55779 Heimbach/Nahe



Sonntag, 20. Mai, 11:00 Uhr Auf dem Marktplatz in 55590 Meisenheim am Glan



Sonntag, 20. Mai, 16:00 Uhr Auf dem Brunnenplatz in 55599 Siefersheim