Rheinland-Pfalz singt "All I Want For Christmas Is You"

Die Landesschau wünscht Frohe Weihnachten! Rheinland-Pfalz singt "All I Want For Christmas Is You"

Klassik, Rock, Rap und Soul - so haben Sie Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" noch nie gehört! Viele verschiedene Musiker aus Rheinland-Pfalz spielen und singen ein Weihnachtslied.

Unterm Weihnachtsbaum herrscht Einigkeit unter den Musikern - der Song bringt Menschen zusammen, ob im kleinen Duett oder im großen Ensemble. Interpreten wurden dabei von uns beobachtet und haben über die Dreharbeiten erzählt. Was Interpreten bei den Dreharbeiten erlebten Diese Interpreten geben in unserem Video mit den schönsten Momenten den bekannten Song in völlig unterschiedlichen und bislang unbekannten Versionen wieder (sortiert nach Erscheinen): Viktoria Schomer, Wittlich (Eifel)

Michèle Kristin Gärtner, Koblenz

Roman Lob , Neustadt/Wied (Westerwald)

Neustadt/Wied (Westerwald) Tim Dönges (Vettelschoß/Westerwald)

Julianna & Teresa Townsend , Klein-Winternheim (Rheinhessen)

Klein-Winternheim (Rheinhessen) Léonard Schindler, Undenheim (Rheinhessen)

Carla Peters, Mainz

Daniel Staub, Zweibrücken

Henrik Heim, Chorakademie Kastellaun

Margareta Köllner , Gemünden (Hunsrück)

Gemünden (Hunsrück) Frederick Punstein, Schneckenhausen (Pfalz)

X-Hells , Gundersheim (Rheinhessen)

Gundersheim (Rheinhessen) AVA, Koblenz

Carsten Braun , Gemünden (Hunsrück)

Gemünden (Hunsrück) Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, Mainz

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern

Meine Rock Kwien Rica , Wittlich (Eifel)

Wittlich (Eifel) Susanne Graß, Haßloch (Pfalz) Ein dickes Dankeschön auch an alle „Möglich-Macher“: Ehrenburg Brodenbach, Engelshof Hetzerath, Hofgut Dahlem, Kath. Kirche St. Michael in Kirchberg, Weihnachtsmarkt Kastellaun, Katholische Kirche Kreuzauffindung Kastellaun, Stöffelpark Enspel, Saal Löwer Haßloch, Stadt Zweibrücken

Sendung am Mi , 23.12.2020 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP