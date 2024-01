Karnevalskostüme selber machen

Du bist wieder viel zu spät dran, um dir ein neues Kostüm für die diesjährige Session zu kaufen? Kein Problem! Karnevalsverkleidungen kann man auch ganz leicht selber machen.

Fastnachtsaccessoires:

Wer richtig spät dran ist, hat wahrscheinlich auch keine Zeit mehr, sich ein komplettes Kostüm selbstzunähen. Dann sollte man auf karnevalistische Accessoires setzen: Zum Beispiel eine venezianische Faschingsmaske oder ein lustiger Hut sind schnell und einfach selbstgemacht.

"Karneval in Venedig"-Maske: Einfach die gewünschte Form aus Karton ausschneiden und an einer Heimwerkerbrille ankleben (so hält die Maske besser). Danach geht es ans Verzieren. Buntes Glitzer und üppige Federn an den Rändern der Maske sind ganz nach dem venezianischen Vorbild.

Fastnachts-Hut: Man nehme einen einfachen Strohhut und klebe dort nach Lust und Laune zu einem Thema passende Dinge an. Zum Beispiel: ein Huhn-Hut. Mit einer weißen Styroporkugel und zwei Latexhandschuhen ist der ganz schnell hergestellt.

Zum Selbernähen:

Mit ein bisschen mehr Zeit kann man sich auch ganz einfach ein Kostüm selbstnähen. Zum Beispiel ein Krakenkostüm. Dafür benötigt man lediglich ein einfarbiges Langarm-Shirt, vier bis fünf alte Kniestrümpfe oder Strumpfhosen, Bastelfilz in Schwarz-Weiß-Rot und ein wenig Füllwatte. Aus dem Bastelfilz Augen und Mund ausschneiden und auf dem Shirt festnähen. Dann die Strumpfteile von der Strumpfhose abschneiden, mit Füllwatte ausstopfen und anschließend rundum an den unteren Rand des Shirts annähen.

Schmink-Tipps:

Wer sich gar nicht groß verkleiden möchte, der kann statt auf ein ausgefallenes Kostüm auch auf ein besonderes Make-Up setzen. Tiger- oder Leopardenmuster lassen sich zum Beispiel leicht schminken und sehen besonders eindrucksvoll aus. Man schminkt sich dabei einfach eine Grundierung in einem Orange- oder Beigeton und malt dann anschließend mit Schwarz und Weiß das entsprechende Tiermuster darüber.