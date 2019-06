per Mail teilen

Kerzen symbolisieren Feierlichkeit, beruhigen die Sinne und setzen Akzente bei der Dekoration. Wir erklären, worauf Sie beim Kauf achten können und geben Tipps zum sicheren Gebrauch.

Getty Images Thinkstock -

Weihnachtszeit gehören Kerzen einfach dazu. Das stimmungsvolle Licht auf dem Adventskranz oder am Weihnachtsbaum kann keine noch so warm leuchtende LED-Kerze ersetzen. Beim Kauf und beim Umgang mit Kerzen gilt es jedoch einige Hinweise zu beachten, damit der sanfte Kerzenschein möglichst wenige Schadstoffe in die Luft gelangen lässt.

Orientierung durch das RAL Gütezeichen

RAL-Gütezeichen Gütegemeinschaft Kerzen. -

Beim Kauf von Kerzen bietet das RAL-Gütesiegel einfache Orientierung. Mit dieser Zertifizierung verpflichten sich die Hersteller, auf schadstoffbelastete Rohstoffe oder gesundheitsbedenkliche Kerzenfarben zu verzichten. Bei richtigem Umgang brennen diese Kerzen gleichmäßig ab, ohne dabei zu tropfen. Die Produkte mit dem RAL-Gütesiegel sind rußarm und glimmen beim Löschen nur kurz nach.

Nachhaltigkeit bei Kerzen

Kerzen werden meist aus Paraffin oder Stearin hergestellt. Während Paraffin aus Erdöl gewonnen wird, besteht Stearin aus Fettsäuren, die vor allem aus Palmöl, Soja oder Raps gewonnen werden. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die pflanzlichen Rohstoffe aus nachhaltigem, beziehungsweise kontrolliert biologischem Anbau stammen.

Beim Palmöl garantiert die RSPO-Zertifizierung (Roundtable on Sustainable Palm Oil) nachhaltige Anbaumethoden des Rohstoffs. Das Wachs für Bienenwachskerzen kommt überwiegend aus China, Südamerika oder Südafrika und kann mit Pestiziden belastet sein. Fragen Sie beim Kauf nach der Herkunft des Materials. Besonders umweltfreundlich sind Bienenwachskerzen, wenn das Wachs von Bio-Imkern aus der Region stammt.

Warum rußt eine Kerze?

Bei unvollständiger Verbrennung der Kerze bildet sich zusätzlich etwas Ruß, der schädliche Stoffe enthält.

Je mehr Zugluft auf eine Kerzenflamme einwirkt, desto weniger Sauerstoff steht ihr zur Verfügung und desto gekühlter ist die Flamme - deshalb rußen die Kerzen in Zugluft umso mehr. Je mehr Ruß sich entwickelt, desto gelber ist die Flammenfarbe. Auch ein zu langer Docht trägt zu verstärkter Rußentwicklung bei. Deshalb achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass der Docht immer gekürzt ist.

Tipps und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie immer die Sicherheits- und Brennhinweise auf der Verpackung oder dem Etikett.

Lassen Sie eine Kerze niemals unbeaufsichtigt brennen und lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht allein mit einer brennenden Kerze.

Stellen Sie Kerzen immer auf einen hitzebeständigen, nicht entflammbaren Untersetzer, z.B. einen Glasteller.

Kerzen nur in sicherem Abstand zu leicht entflammbaren Gegenständen wie Vorhängen oder trockenem Tannengrün anzünden. Nicht direkt übereinander abbrennen! Der Abstand sollte zu Vorhängen mindestens 50 Zentimeter, zur Decke mindestens 40 Zentimeter und zwischen Kerzen 10 bis 15 Zentimeter betragen.

Lassen Sie Kerzen immer so lange brennen, bis der gesamte Brennteller voller flüssigem Wachs ist. So vermeiden Sie, dass sich ein Loch in die Brennmasse brennt und die Flamme später erstickt.

Vermeiden Sie starke Luftzüge. Eine Kerze brennt nur dann gleichmäßig und rußarm ab, wenn keine Luftbewegungen in der Umgebung sind.

Löschen Sie eine Kerze, wenn sie deutlich erkennbar rußt.

Schneiden Sie einen zu langen Docht ab, am besten mit einer Dochtschere. Die ideale Dochtlänge beträgt 10 bis 15 Millimeter. Ein längerer Docht kann rußen und in kaltem Zustand vorsichtig mit einer Schere gekürzt werden. Wenn die Flamme zu verkümmern droht, ist der Docht zu kurz. Dann die Flamme auslöschen und vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgießen.

Bei einseitigem Abbrand können Sie den brennenden Docht vorsichtig zur Seite schieben. Niemals einen erkalteten Docht biegen, er kann abbrechen.

Bleibt ein zu hoher Rand stehen, dann empfiehlt es sich, diesen im warmen Zustand mit einem scharfen Messer abzuschneiden.

Kerzenrand nicht beschädigen, sonst läuft das flüssige Wachs aus.

Halten Sie die Brennschüssel sauber. Streichholzreste, Dochtstücke und sonstige Verunreinigungen gehören nicht in den Brennteller.

Löschen Sie die Kerze, indem Sie die Flamme mit einem Löschhorn ersticken oder vorsichtig den brennenden Docht in das flüssige Wachs tauchen und anschließend wieder aufrichten.

Lüften Sie gründlich, denn die Co² Konzentration im Raum ist, besonders wenn mehrere Kerzen brennen, relativ hoch.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kerzen am Weihnachtsbaum

Brandschutzexperten raten von offenem Feuer an Weihnachtsbäumen ab!