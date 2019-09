Die SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers" feiert 25. Geburtstag!

Feiern Sie zusammen mit Schauspielern der Serie und der Landesschau Rheinland-Pfalz und erleben Sie gemeinsam mit Jan-Sören Meyer einen exklusiven Tag in Baiersbronn.

Erkunden Sie am 2. Oktober 2019 gemeinsam mit Fallers-Schauspielern einen der schönsten Orte im Schwarzwald: Besichtigen Sie während des etwa zehnstündigen Programms die historische Glashütte Buhlbach und spazieren Sie durch das malerische Tal. Erleben Sie außerdem die Premiere einer ganz besonderen "Fallers-Folge". Und am Abend genießen Sie die feine Küche des Forellenhofs in den gemütlichen Schwarzwälder Stuben. Danach fahren alle, die mit dem Bus am Morgen um ca. 7.30 Uhr vom SWR Funkhaus in Mainz gestartet sind, wieder dorthin zurück, wo sie voraussichtlich gegen 24 Uhr ankommen.

Nur 14 Zuschauerinnen und Zuschauer der "Landesschau Rheinland-Pfalz" können bei diesem außergewöhnlichen und exklusiven langen Erlebnistag dabei sein. Sie werden unter allen Bewerbungen per Los ermittelt. Danach werden sie schriftlich benachrichtigt und erhalten alle detaillierten Informationen zu Treffpunkt und Uhrzeit.

Bewerbungsschluss: 16.09.2019

