Einen besonderen Tag mit Moderator Martin Seidler und einigen Überraschungen erleben 20 Zuschauerinnen und Zuschauer am 19. Oktober im Rahmen der SWR-Heimatwoche in der Region "Saar-Obermosel" im äußersten Südwesten Deutschlands. Hier können Sie sich bewerben.

Dauer 1:13 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Exklusive Tour mit der Landesschau Rheinland-Pfalz Erleben Sie mit 19 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen ereignisreichen Tag mit unserem Moderator Martin Seidler in der Region Saar-Obermosel. und erfahren Sie, wie Fernsehen "gemacht" wird. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

Das Programm

Treffpunkt ist die Kulturgießerei in Saarburg, dem soziokulturellen Zentrum, das nicht nur als Museum, sondern auch als Eventlocation dient. Nach einer Führung durch die besonderen Gemäuer der historischen Glockengießerei dürfen unsere Gewinner selbst Hand anlegen und – angeleitet durch einen Schmied – das beliebte Handwerk einmal selbst kennen lernen.

Mit dem SWR Reisebus fährt die gesamte Gewinnergruppe anschließend zum Hofgut in Serrig, einem Ort unweit von Saarburg. Der beeindruckend große Hof wird von vielen, größtenteils beeinträchtigten Menschen bewirtschaftet. Es folgt eine exklusive Führung über den gesamten Hof: Werkstätten, Land- und Viehwirtschaft sowie der hofeigene Laden werden besichtigt. Und auch die Gänse, die auf dem Hofgut zuhause sind, werden von unseren Gewinnern am Nachmittag vom See zurück in das Gehege geführt.

Als besonderen Abschluss besucht die Gruppe das traditionsreiche Weingut Schloss Saarstein. Es liegt im unteren Teil des Saartals, in Serrig. Auf den elf Hektar des Gutes wird ausschließlich Weißwein angebaut, der zum Teil auch versektet wird. Die Teilnehmer des erhalten Einblicke in die Weinproduktion, besichtigen den Weinkeller und können natürlich auch Weine probieren.

Unsere Berichterstattung

Landesschau-Moderator Martin Seidler und ein Fernsehteam begleiten die Gruppe. Der Beitrag wird voraussichtlich in der darauf folgenden Woche in der Landesschau ausgestrahlt.

Wenn Sie beim Landesschau-Erlebnistag "Saar-Obermosel" dabei sein wollen, melden Sie sich schnellstmöglich an. Nur 20 Zuschauer der "Landesschau Rheinland-Pfalz“ können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Sie werden unter allen Bewerbungen per Los ermittelt. Danach werden sie schriftlich benachrichtigt und erhalten alle detaillierten Informationen zu Treffpunkt und Uhrzeit.

Während des "Landesschau"-Erlebnistages werden Bild- und Tonaufnahmen für das SWR Fernsehen und die Online-Angebote des SWR gemacht.

Bewerbungsschluss: 8. Oktober, 23:59