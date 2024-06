So machen wir's! Jugenheim - ein Dorf für alle

Der Ort Jugenheim in Rheinhessen will nachhaltig und lebenswert bleiben – für so viele Leute wie möglich. In den Wohnhöfen leben junge Familien mit Senioren zusammen.Ein inklusiver Lebensmittelladen sichert die Nahversorgung. Flüchtlinge wurden mit offenen Armen empfangen und bis heute unterstützt.