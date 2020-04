Seit vielen Jahrzehnten übernehmen die Messdiener die Aufgabe Gläubige mit selbstgebauten Ratschen an die Gottersdienste zu erinnern. In Corona Zeiten ist das natürlich nicht möglich. In vielen Gemeinden hat man sich jetzt eine Alternative überlegt - Klappern von zu Hause aus, so wie Familie Heidweiler aus Sehlem. mehr...